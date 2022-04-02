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Премьер Польши Моравецкий признал неэффективность антироссийских санкций

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Укрепление рубля свидетельствует о том, что санкции стран Запада против России не оказали желаемого эффекта. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют <…> Доказательство — курс рубля, который возвращается к уровню до момента [начала специальной операции по защите Донбасса]. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», — написал Моравецкий в Twitter.

Премьер добавил, что Евросоюзу необходимо ввести «больше реальных санкций» против РФ.

«Мы должны оставаться едиными в наших решительных действиях против России, мы должны конфисковать их имущество», — отметил Моравецкий.

Ранее в этот день преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что санкции США против России уничтожают роль доллара, он постепенно будет терять свою ценность. При этом, как убежден эксперт, рубль будет укрепляться к доллару, так как имеет «реальную ценность».

2 апреля начальник управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров отметил, что хотя бы частичный переход на систему расчетов за поставки российского газа в рублях, а также благоприятно развивающаяся для РФ спецоперация по защите Донбасса могут вызвать продолжение укрепления рубля в апреле.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат выразила мнение, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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