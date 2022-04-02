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В Мексике задержали подозреваемых в убийстве 20 человек

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Мексиканские правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве 20 человека в штате Мичоакан на западе страны. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили представители региональной прокуратуры.

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«Пять человек, имевших при себе длинноствольное оружие, были задержаны в районе Маго», — говорится в заявлении.

У предполагаемых преступников изъяли три автомата АК-47, четыре винтовки, в том числе полуавтоматическую, гранатомет, боеприпасы, а также партию наркотических веществ. Дело передали сотрудникам прокуратуры — в ближайшее время подозреваемым должны будут предъявить обвинения.

Массовое убийство, в результате которого погибло 20 мирных жителей, произошло в районе Синапекуаро штата Мичоакан 27 октября. Злоумышленники расстреляли зрителей подпольных петушиных боев. Примерно за месяц до этого произошло еще одно подобное нападение в том же штате. Неизвестные открыли огонь на похоронах матери члена одного из местных картелей. Жертвами налета стали 17 человек.

20 марта Представители властей обнаружили тайное захоронение пяти тел в одном из районов курортного города Канкун на юге Мексики.

До этого,14 марта, группа поиска без вести пропавших обнаружила останки 26 человек, похороненных во внутренних двориках заброшенных домов в штате Сонора на севере Мексики. Предполагается, что останки принадлежат жертвам преступных группировок.

Днем ранее стало известно, что поисковая группа Buscando en San Luis Río Colorado обнаружила тайное захоронение на муниципальной свалке. Из пяти могил было изъято девять тел — согласно экспертизе, все принадлежали мужчинам. Трупы были связаны по рукам и ногам, некоторые частично обнажены.

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