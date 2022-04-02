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Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

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Актриса театра и кино Александра Яковлева скончалась в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев.

В 2019 году Яковлева объявила, что уже на протяжении двух лет страдает от онкологического заболевания.

«Это, к несчастью, произошло <...> Она сражалась до последнего», — приводит его слова ТАСС.

Лебедев также выразил свои соболезнования родственникам актрисы и особо отметил выдающиеся профессиональные и человеческие качества артистки.

«Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», — поделился режиссер.

По словам Лебедева, Александру Яковлеву похоронят на родине — Калиниграде, как она сама пожелала.

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования в связи со смертью актрисы. По ее словам, Яковлева покорила миллионы зрителей своим творчеством благодаря многогранному таланту, преданности избранному делу и индивидуальности.

В свою очередь, народный артист России Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о покойной коллеге. Он подчеркнул, что Яковлева была ярким, энергичным и неравнодушным человеком.

Актриса родилась в 1957 году в Калининграде, в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс народного артиста СССР Игоря Владимирова).

Яковлева в 1980-е годы была одной из самых популярных актрис советского кино. Известна ролями в картинах «Экипаж», «Чародеи», «Парашютисты», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. В 1993 году ушла из кинематографа. Она занялась общественно-политической деятельностью, а также занимала пост замгендиректора дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД».

В 2016 году Яковлева заявила о том, что вернулась в профессию. В том же году на экраны вышел ремейк фильма «Экипаж», где она сыграла свою же героиню.

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