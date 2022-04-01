Путину доложили об авиаударах ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Президенту РФ Владимиру Путину доложено об авиаударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«По Белгороду, естественно, президенту доложено», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой направился в Белгород. Он также уточнил, что на данный момент принимаются меры для того, чтобы произошедшее не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива.

Кроме того, Песков заявил, что удар ВСУ по нефтебазе под Белгородом не создает благоприятный фон для переговоров, которые ведутся делегациями России и Украины.

На просьбу оценить авиаудар по нефтебазе пресс-секретарь сказал, что такие оценки должны давать профессионалы, а не администрация президента.

«Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается произошедшего, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства», — заключил он.

Утром 1 апреля власти Белгородской области сообщили о пожаре на нефтебазе. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, возгорание возникло в результате авиаудара ВС Украины. Так, на территорию РФ на низкой высоте зашли два украинских вертолета, которые совершили обстрел.

При этом Гладков заявил, что удар ВСУ не повлечет за собой дефицита топлива в регионе. Его слова подтвердил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он подчеркнул, что при необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей.

К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 т. Из соседних домов эвакуированы 43 человека. По уточненным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. По состоянию на 12:04 (мск), в трех резервуарах с топливом пожар был потушен, однако сохраняется угроза перехода огня на еще один резервуар.