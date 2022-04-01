Прямой эфир
Мир
Российский источник подтвердил продолжение переговоров Москвы и Киева 1 апреля
Общество
Пожар в трех резервуарах с топливом на нефтебазе в Белгороде потушен
Мир
Еврокомиссия предложила схему отказа от российского газа с переходом на уголь
Мир
В Австрии заявили о невозможности отказаться от российского газа в 2022 году
Общество
Мурашко сообщил о скорой регистрации в РФ назальной вакцины от коронавируса
Мир
Лавров заявил о понимании украинской стороной «реальности» по Донбассу и Крыму
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Армия
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили шесть складов ВСУ
Общество
Путину доложили об авиаударах ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Мир
В ФРГ предупредили о тяжелом кризисе при отказе от газа России
Авто
В Москве ГИБДД выявила более 20 тыс. водителей-должников

Путину доложили об авиаударах ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Песков: Путину доложили об авиаударах ВСУ по нефтебазе в Белгороде
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту РФ Владимиру Путину доложено об авиаударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«По Белгороду, естественно, президенту доложено», — сказал он.

Удар вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде. Главное

Представитель Кремля подчеркнул, что врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой направился в Белгород. Он также уточнил, что на данный момент принимаются меры для того, чтобы произошедшее не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива.

Кроме того, Песков заявил, что удар ВСУ по нефтебазе под Белгородом не создает благоприятный фон для переговоров, которые ведутся делегациями России и Украины.

На просьбу оценить авиаудар по нефтебазе пресс-секретарь сказал, что такие оценки должны давать профессионалы, а не администрация президента.

«Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается произошедшего, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства», — заключил он.

Утром 1 апреля власти Белгородской области сообщили о пожаре на нефтебазе. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, возгорание возникло в результате авиаудара ВС Украины. Так, на территорию РФ на низкой высоте зашли два украинских вертолета, которые совершили обстрел.

При этом Гладков заявил, что удар ВСУ не повлечет за собой дефицита топлива в регионе. Его слова подтвердил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он подчеркнул, что при необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей.

К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 т. Из соседних домов эвакуированы 43 человека. По уточненным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. По состоянию на 12:04 (мск), в трех резервуарах с топливом пожар был потушен, однако сохраняется угроза перехода огня на еще один резервуар.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022