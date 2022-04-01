Российский источник подтвердил продолжение переговоров Москвы и Киева 1 апреля

Переговоры России и Украины продолжатся 1 апреля в режиме видеосвязи. Об этом в пятницу заявил российский источник ТАСС.

«Конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Днем ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры, возможно, продолжатся 1 апреля в онлайн-формате. По его словам, Украина рассчитывает за неделю разработать проект договора, который смогут обсудить украинский лидер Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

Ранее, 30 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российской и украинской делегациям предстоит еще долгая работа в рамках переговорного процесса, прорывов в диалоге пока нет. По его словам, позитивным моментом можно назвать то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

Во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле 29 марта прошли переговоры Москвы и Киева, они продлились около трех часов.

Как 30 марта рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, в ходе переговоров украинская делегация передала зафиксированные принципы возможного будущего соглашения, предусматривающие отказ от вступления в НАТО. Кроме того, Киев готов отказаться от владения, приобретения и разработки различных видов оружия массового поражения.

До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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