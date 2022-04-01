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В Нидерландах заморозили российские активы на сумму €516 млн

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В рамках санкционной политики Нидерланды заморозили российские активы и контракты на сумму €516 млн. Об этом в четверг, 31 марта, сообщается в письме национальному парламенту от представителей семи министерств.

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«После введения новых ограничений главным приоритетом для финансовых учреждений является мониторинг своих систем на предмет взаимоотношений с лицами, находящимися под санкциями», — подчеркнули составители и добавили, что в случае обнаружения подобных связей все активы организации-нарушителя должны быть немедленно заморожены.

Согласно представленным данным, было получено 569 сообщений о заморозке активов от банков, страховых компаний, пенсионных фондов, управляющих фондов и других учреждений.

Кроме того, в письме упоминалось о блокировке более 154 млн транзакций. «Это беспрецедентно надежный пакет», — подытожил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Ранее в этот день МИД Италии заявил, что в стране было изъято имущество у попавших под европейские санкции россиян общей суммой около €900 млн.

29 марта операторы в Люксембурге заморозили российские активы на €2,5 млрд.

18 марта сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

В этот же день глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что власти страны замораживают активы РФ на сумму, превышающую €200 млн.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и опасность ведения частного бизнеса за рубежом.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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