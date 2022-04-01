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Зеленский поручил создать военные администрации еще в двух городах Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании еще двух военных администраций в Донбассе. Документ был размещен в четверг, 31 марта, на сайте офиса украинского лидера.

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Отмечается, что администрации появятся в Северодонецком районе — в Кременной и Рубежном.

Созданием военных администраций поручено заниматься Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Донецкой областной государственной администрации. Указ вступил в силу в день его обнародования.

Ранее в четверг сообщалось, что по поручению Зеленского военные администрации появятся в восьми городах: Авдеевка, Угледар, Марьинка, Торецк (Дзержинск), Светлодарск, Славянск, Дружковка, Очеретино.

Днем ранее, в среду, сообщалось, что в Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому всем, кто незаконно покинул страну во время военного положения, может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы. При этом от 7 до 12 лет тюрьмы грозит военнослужащим и пограничникам, которые способствовали незаконному выезду из страны.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране на 30 суток с 26 марта.

Украинский президент объявил военное положение в стране 24 февраля, в день начала спецоперации РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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