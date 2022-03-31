Госдеп США снова призвал американцев покинуть Россию и Украину

Американские граждане должны покинуть территории России и Украины. Об этом в четверг, 31 марта, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», — отметил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что соответствующий призыв уже содержится в рекомендациях для граждан США.

Ранее, 9 марта, американский посол в РФ Джон Салливан заявлял, что оставшимся в России гражданам США необходимо срочно продумать, как обходиться без помощи посольства. Российское правительство может закрыть диппредставительство США в Москве, предупредил посол. В связи с этим, отметил Салливан, американцам рекомендовано покинуть российскую территорию.

Днем ранее Госдепартамент США посоветовал американцам составить завещание перед поездкой на Украину. Также в ведомстве рекомендовали заранее обсудить вопросы возможной опеки над детьми и ухода за питомцами.

Кроме того, 28 февраля Госдепартамент заявлял, что американцам лучше воздержаться от поездок в Россию из-за событий на Украине, в частности, ввиду возможных угроз безопасности называются якобы вероятные акты терроризма и ограниченность транспортного сообщения в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

17 февраля 2022 года обстановка в Донбассе обострилась. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».