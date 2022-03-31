МЭА обсудит высвобождение нефти из стратегических резервов Запада

Международное энергетическое агентство (МЭА) 1 апреля обсудит координацию высвобождения нефти из стратегических резервов стран Запада. Об этом в четверг, 31 марта, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

«Завтра утром будет встреча в Международном энергетическом агентстве в Париже, экстренная встреча. И я не стану забегать вперед в том, что касается конкретных обязательств в этом контексте, но, как сказал президент [США Джо Байден], мы уверены в том, что наши союзники и партнеры предоставят дополнительно десятки миллионов баррелей на рынок», — сказал он.

Отмечается, что Соединенные Штаты также уговаривают КНР и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов для увеличения объемов предложения на рынке.

Ранее в этот день сообщалось, что США планируют нарастить добычу нефти до конца текущего года. По словам американского лидера Джо Байдена, высвобождение запасов нефти из стратегических резервов США даст достаточный запас для того, чтобы нарастить нефтедобычу к указанному сроку.

Ожидается, что в 2022 году добыча нефти в США может увеличиться на 1 млн баррелей в сутки, а в 2023 году — еще примерно на 700 млн.

Кроме того, Байден предложил конгрессу рассмотреть меры, призванные способствовать более активной добыче нефти американскими компаниями.

В этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на протяжении шестимесячного периода. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей.

Вашингтон ожидает, что его примеру последуют страны-партнеры и выпустят из резервов до 50 млн баррелей нефти.

В частности, как пишет агентство Bloomberg, Великобритания рассматривает такую возможность. Однако пока не уточняется, о каком объеме идет речь.

Ранее, 8 марта, Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Так, цены на бензин в Америке достигли исторического максимума и продолжают расти. Если в начале года бензин стоил около $3,3 за галлон, то сегодня — более $4,2.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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