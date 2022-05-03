Советский образец: как «Волги» открывают сезон в Нижнем

В Нижнем Новгороде в мае стартует сезон ретроавтомобилей. Главный местный раритет — «Волга», которая с 1950-х годов выпускалась на Горьковском автомобильном заводе. Владелец этого ГАЗ-21 1959 года выпуска относится к своему автомобилю как к арт-объекту и выгоняет его из гаража только в сухую, теплую погоду. Как винтажные машины готовят к выходу в свет — в фотогалерее «Известий»