Советский образец: как «Волги» открывают сезон в Нижнем

В Нижнем Новгороде в мае стартует сезон ретроавтомобилей. Главный местный раритет — «Волга», которая с 1950-х годов выпускалась на Горьковском автомобильном заводе. Владелец этого ГАЗ-21 1959 года выпуска относится к своему автомобилю как к арт-объекту и выгоняет его из гаража только в сухую, теплую погоду. Как винтажные машины готовят к выходу в свет — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Алексей Шевцов
У каждого волгомана в Нижнем есть автомобиль для повседневных поездок и выставочный экземпляр, который весь холодный сезон стоит в гараже. Дмитрий полностью разобрал «Волгу» ГАЗ-21 и привел в порядок оригинальный кузов
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Фото: Алексей Шевцов
На машине появились элементы авторского дизайна
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Фото: Алексей Шевцов
Все работы Дмитрий проводит зимой в отапливаемом гараже
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Фото: Алексей Шевцов
У невесты Дмитрия тоже есть ретроавтомобиль. Ее «Жигули» снимают для популярного российского видеоканала об автотехнике
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Фото: Алексей Шевцов
Средства на ремонт и содержание своих раритетов нижегородцы большей частью зарабатывают на основной работе, часто никак не связанной с автомобилями. Но часть затрат можно компенсировать — например, возить молодоженов в день свадьбы
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Фото: Алексей Шевцов
Для Сергея, владельца 21-й «Волги», катание туристов — основной заработок. Он обычно стоит в центре у площади Минина и Пожарского, через которую проходит большой поток туристов
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Фото: Алексей Шевцов
Гости города всегда обращают внимание на легенду советского автопрома и не прочь на ней прокатиться
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Фото: Алексей Шевцов
Во время поездки Сергей рассказывает туристам о городе и местных предприятиях автомобильной промышленности
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Фото: Алексей Шевцов
Федор - обладатель редкой модели ГАЗ, «Победы» 1953 года выпуска в родной комплектации. Она была предшественницей «Волги»
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Фото: Алексей Шевцов
Чтобы завести «Победу» после зимнего перерыва, Федору приходится заряжать аккумулятор. Но настоящая проблема — 76-й бензин, на котором работает машина. Он снят с производства, поэтому приходится заправляться 80-м, который пока есть в продаже
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Фото: Алексей Шевцов
Ярослав давно занимается реставрацией автомобилей. В России, по его словам, есть много фанатов советских «Волг», которые мечтают купить себе такую машину
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Фото: Алексей Шевцов
Нижегородские любители «Волг» объединены в два больших сообщества. Ежегодно с мая по сентябрь они проводят ряд совместных мероприятий. На майские праздники они открывают сезон автопробегом по центру города и двум мостам
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Фото: Алексей Шевцов
Ретроавтомобили нередко принимают участие в разнообразных выставках, парадах и других городских мероприятиях
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Фото: Алексей Шевцов
Летом компания на «Волгах» выезжает отдыхать на Горьковское водохранилище
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Фото: Алексей Шевцов
Винтажные автомобили часто задействуют в съемках и свадебных торжествах
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Фото: Алексей Шевцов
Этот дом — одна из достопримечательностей Нижнего. Он был построен в городе во второй половине 1930-х годов специально для руководства Горьковского автозавода. Здесь жили инженеры и конструкторы «Волг»
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