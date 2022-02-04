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Иммунолог оценил эффективность масок в условиях распространения «Омикрона»

Иммунолог Крючков сравнил эффективность разных видов медицинских масок
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Медицинские маски действительно эффективны, в совокупности с другими эпидемическими мерами они снижают риск заболеть COVID-19 более чем в два раза. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Известиям» сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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Специалист привел результаты исследования, согласно которым медицинские маски снижают риск инфицирования в три раза, если речь о гриппе; а в случае с коронавирусом — в 2–2,5 раза.

Как отметил Крючков, эффективны также и многослойные тканевые маски, если за ними правильно ухаживать.

«Еще лучше работают респираторы, но большинство из них на выдохе не фильтруют воздух, то есть он хорошо защищает, но человек может окружающих заразить», — подчеркнул врач.

Он также добавил, что маску желательно менять чаще, чем раз в три часа.

Однако, кроме медицинских масок, следует помнить и о других санитарных правилах — соблюдать дистанцию, не пользоваться общественным транспортом в час-пик, а также вакцинироваться.

Крючков при этом подчеркнул, что во время распространения штамма «Омикрон» эффективность медицинских масок упала, так как возросла вероятность передачи COVID-19 воздушно-пылевым путем (через выдох и разговор). При таком способе передачи вируса маленькие частички могут проходить через ткань маски, отметил иммунолог. Однако основное разбрызгивание бактерий происходит при кашле и чихании.

31 января сообщалось, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России повысился спрос на медицинские маски и респираторы. Так, за первую рабочую неделю января было куплено в два раза больше масок, чем за январские каникулы.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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