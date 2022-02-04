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Посольство Испании выразило надежду на скорое признание «Спутника V»

Посольство Испании в России надеется на скорое одобрение российской вакцины ВОЗ и ЕМА
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В посольстве Испании в России выразили надежду на скорое признание вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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«Испания очень ценит российских туристов и их интерес, поэтому посольство Испании выражает надежду, что процедура признания вакцины «Спутник V» вышеназванными организациями (ВОЗ и ЕМА. — Ред.) будет завершена в ближайшее время и что, как только это произойдет, российские туристы, привитые данной вакциной, смогут путешествовать в Испанию без каких-либо ограничений», — рассказали «Известиям» 4 февраля в посольстве.

Желательно, чтобы переговоры между российскими властями и данными организациями принесли плоды до начала туристического сезона, отметили в диппредставительстве.

Ранее в этот день в минтуризма Испании сообщили, что граждане России, как и других третьих стран, считающихся в ЕС подверженными риску, могут въезжать в Испанию с 1 февраля со справкой о прохождении вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным EMA или ВОЗ.

27 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что «Спутник V» может быть признан ВОЗ в текущем году. По словам Вуйнович, в процессе признания находятся 16 вакцин, российский препарат — один из них. Для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов.

20 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия передала ВОЗ все данные по вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах.

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