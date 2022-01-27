Прямой эфир
Общество
В России социальные выплаты вырастут на 8,4% с 1 февраля
Спорт
У тренера сборной России по биатлону выявлен COVID-19 по прилете в Пекин
Мир
МИД РФ анонсировал визит Лаврова в Китай
Мир
В ФРГ заявили о готовности включить СП-2 в список санкций против РФ
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Общество
Регионам выделят более 7 млрд рублей для стабильной работы поликлиник
Общество
Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть больничный дистанционно
Мир
Дело возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре
Общество
Вирусолог предрек спад волны «Омикрон»-штамма в России с 10 февраля
Сюжет:

Представитель ВОЗ в России допустила признание «Спутника V» в этом году

Вуйнович: ВОЗ может признать «Спутник V» в этом году
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в этом году. Об этом 27 января заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«Чисто с медицинской точки зрения «Спутник V» давно был бы одобрен»
Депутат бундестага Петр Быстрон — о признании российской вакцины, высылке дипломатов и санкциях против РФ

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию», — отметила она.

По словам Вуйнович, в процессе признания находятся 16 вакцин, российский препарат — один из них. Для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов.

«Всё идет по плану, и мы надеемся <...> в этом году прийти к окончанию процесса», — продолжила она.

Как заключила Вуйнович, из российских вакцин от коронавируса заявку на регистрацию в ВОЗ подал только «Спутник V».

19 января в ВОЗ рассказали «Известиям», что предоставление всех данных по «Спутнику V» ожидается в конце января. В организации добавили, что процесс одобрения препарата всё еще продолжается.

В начале января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания «Спутника V» ВОЗ. По его мнению, российская вакцина может получить одобрение ВОЗ «в I квартале, в первом полугодии» этого года.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022