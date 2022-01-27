Представитель ВОЗ в России допустила признание «Спутника V» в этом году

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в этом году. Об этом 27 января заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию», — отметила она.

По словам Вуйнович, в процессе признания находятся 16 вакцин, российский препарат — один из них. Для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов.

«Всё идет по плану, и мы надеемся <...> в этом году прийти к окончанию процесса», — продолжила она.

Как заключила Вуйнович, из российских вакцин от коронавируса заявку на регистрацию в ВОЗ подал только «Спутник V».

19 января в ВОЗ рассказали «Известиям», что предоставление всех данных по «Спутнику V» ожидается в конце января. В организации добавили, что процесс одобрения препарата всё еще продолжается.

В начале января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания «Спутника V» ВОЗ. По его мнению, российская вакцина может получить одобрение ВОЗ «в I квартале, в первом полугодии» этого года.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

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