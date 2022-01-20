Мурашко сообщил о передаче ВОЗ всех данных по вакцине «Спутник V»
Россия передала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все данные по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом 20 января сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что визит экспертов для инспекции производственных площадок ожидается в феврале.
«Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в I квартале, в феврале», — сказал Мурашко.
17 января стало известно, что австралийский регулятор признал российскую вакцину «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации.
В начале января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения. По его мнению, российская вакцина может получить одобрение ВОЗ «в I квартале, в первом полугодии» этого года.
«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.
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