Эксперты допустили открытие в России филиалов других IT-компаний вслед за Apple

Примеру компании Apple скоро последуют и все другие иностранные IT-компании, к которым предъявляются требования «закона о приземлении», уверен председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

В беседе с «Известиями» в пятницу, 4 февраля, он отметил, что IT-гиганты, согласно практике, заинтересованы в том, чтобы цивилизованно вести дела и зарабатывать на российском рынке. Вышеуказанный закон, по его словам, открывает и новые возможности, в том числе и для самих компаний.

«Например, наличие квалифицированных специалистов, низкие налоги на доходы физических лиц, система льгот и преференций для IT- индустрии — это те возможности, которые могут использоваться в том числе и иностранными компаниями для развития их продуктов и последующей монетизации», — указал он.

Россия, как отметил Журавлев, не первая страна, которая приняла закон о локализации IT-гигантов. На сегодняшний день это уже международная практика, которая присутствует, например, в Австралии, Китае, Турции, США и странах Евросоюза.

В свою очередь, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко также выразил уверенность, что Apple своим решением показывает пример другим IT-гигантам, которым принципиально важно соблюдать требования российского законодательства, чтобы избежать штрафных санкций или ограничений по работе.

Американская корпорация, по его мнению, теперь, вероятно, может рассчитывать на некие преференции от России. Кроме того, демонстрация лояльности и исполнения законов страны дает определенное преимущество на рынке.

«Возможно, что в дальнейшем Apple сможет расширить свое присутствие в секторе мобильной техники и гаджетов, а также более широко представлять технику своей марки. Конкурентам стоит последовать примеру корпорации, чтобы избежать претензий со стороны ФАС, Роспотребнадзора и других государственных органов РФ», — заключил Самойленко.

Ранее в этот же день Роскомнадзор (РКН) сообщил, что Apple открыла филиал, представительство или юридическое лицо в России, первой исполнив требования «закона о приземлении». До этого в январе корпорация в рамках данного закона также зарегистрировала личный кабинет на сайте РКН.

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят прошлым летом и вступил в силу с 1 января. Согласно закону, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещает больше 500 тыс. человек.

Компаниям, которые откажутся выполнять все требования, могут в том числе запретить распространять рекламу о сайте или на нем самом, получать платежи, частично или полностью ограничить доступ к ресурсу.

В список вошли 13 иностранных компаний: это социальные сети Meta, Twitter, TikTok, Likee, Pinterest, мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Discord, сервисы видеоконференций и трансляций Zoom, Twitch, сервисы Apple и Google, включая YouTube, а также стриминговый аудиосервис Spotify.