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Apple выполнила одно из требований закона РФ и завела личный кабинет

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Американская компания Apple в пятницу, 14 января, зарегистрировала личный кабинет на сайте российского Роскомнадзора в рамках выполнения требований, так называемого, закона «о приземлении».

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«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», — говорится в сообщении.

Еще одно требование закона: открыть в стране официальное представительство и создать форму для отправки сообщений Apple выполнила частично. Последнее американская компания пока не выполнила, но уже заканчивает подготовку к открытию офиса в России.

Закон о «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят прошлым летом и вступил в силу с 1 января. Согласно закону, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещает больше 500 тыс. человек.

Компаниям, которые откажутся выполнять все требования, могут запретить распространять рекламу о сайте или на нем самом, получать платежи в свой адрес, попадание в поисковую выдачу и частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

В список вошли 13 иностранных компаний: это социальные сети Meta, Twitter, TikTok, Likee, Pinterest, мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Discord, сервисы видеоконференций и трансляций Zoom, Twitch, сервисы Apple и Google, включая YouTube, а также стриминговый аудиосервис Spotify.

В мае 2021 года Лига безопасного интернета поддержала инициативу ГД. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter, Amazon и другие, «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции.

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