Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в Турции

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции пока в практическом плане не обсуждается. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается инициативы по организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского, здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет пока тоже нет», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что такую возможность «никто не отвергает».

«Президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет», — подчеркнул Песков.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил о готовности организовать в стране переговоры между Путиным и Зеленским. Он подчеркнул, что Турция готова внести свой вклад в прекращение кризиса между двумя дружественными странами, которые имеют выход к Черному морю.

19 января стало известно, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

В тот же день Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что данное приглашение продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве.

Западные политики и представители СМИ распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления.