Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро
Сюжет:

Экономист разъяснил формулу расчета новой пенсии с 1 февраля

Эксперт НИФИ Минфина Кваша пояснил, как самостоятельно рассчитать размер пенсии
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ, автор проектов по финграмотности Максим Кваша объяснил, по какой формуле самостоятельно рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля 2022. Об этом в четверг он рассказал в интервью РГ.

Активный возраст: всё больше россиян хотят работать на пенсии
Продолжать трудовую деятельность в преклонные годы намерен 61% граждан

Эксперт отметил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества. При этом для расчета пенсии учитывается количество накопленных баллов, которые за работника сделал работодатель. С 1 февраля один такой коэффициент равен 107 рублям 36 копейкам. Законодательно установлено минимальное количество баллов, которое можно получить в течение жизни.

«Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни: при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. При этом в год можно получить не более 10 баллов», — пояснил Кваша.

Он также напомнил, что фиксированная часть пенсии одинакова для всех. После индексации 1 февраля ее размер составит 6564 рубля 31 копейку. Граждане, которым исполнилось 80 лет, получат эту часть пенсии в двойном размере — 13 128 рублей 26 копеек.

С информацией о накоплениях можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или получить выписку на сайте «Госуслуг», либо в МФЦ.

C 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий на 8,6%. Доплата придет автоматически вместе с февральской выплатой. Неработающие пенсионеры Москвы и Московской области начнут получать проиндексированные пенсии с четверга, 3 февраля. Средняя страховая пенсия по отношению к прошлому году увеличилась примерно на 1,5 тыс. рублей и составила 18 984 рубля. В ПФР указали, что все выплаты будут проведены автоматически.

Закон об индексации страховых пенсий на 8,6% президент РФ Владимир Путин подписал 28 января. Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.

В четверг, 3 февраля, в ПФР рассказали, что право на страховую пенсию дает страховой стаж. В настоящий момент для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа. Кроме того, отмечалось, что «специальный стаж» — это стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022