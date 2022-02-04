Экономист разъяснил формулу расчета новой пенсии с 1 февраля

Эксперт Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ, автор проектов по финграмотности Максим Кваша объяснил, по какой формуле самостоятельно рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля 2022. Об этом в четверг он рассказал в интервью РГ.

Эксперт отметил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества. При этом для расчета пенсии учитывается количество накопленных баллов, которые за работника сделал работодатель. С 1 февраля один такой коэффициент равен 107 рублям 36 копейкам. Законодательно установлено минимальное количество баллов, которое можно получить в течение жизни.

«Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни: при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. При этом в год можно получить не более 10 баллов», — пояснил Кваша.

Он также напомнил, что фиксированная часть пенсии одинакова для всех. После индексации 1 февраля ее размер составит 6564 рубля 31 копейку. Граждане, которым исполнилось 80 лет, получат эту часть пенсии в двойном размере — 13 128 рублей 26 копеек.

С информацией о накоплениях можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или получить выписку на сайте «Госуслуг», либо в МФЦ.

C 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий на 8,6%. Доплата придет автоматически вместе с февральской выплатой. Неработающие пенсионеры Москвы и Московской области начнут получать проиндексированные пенсии с четверга, 3 февраля. Средняя страховая пенсия по отношению к прошлому году увеличилась примерно на 1,5 тыс. рублей и составила 18 984 рубля. В ПФР указали, что все выплаты будут проведены автоматически.

Закон об индексации страховых пенсий на 8,6% президент РФ Владимир Путин подписал 28 января. Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.

В четверг, 3 февраля, в ПФР рассказали, что право на страховую пенсию дает страховой стаж. В настоящий момент для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа. Кроме того, отмечалось, что «специальный стаж» — это стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии.