Прямой эфир
Интернет
Rockstar подтвердила создание новой GTA
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

В Санкт-Петербурге задержали завотделом медцентра из-за гибели пациентов

СКР: задержана завотделом медцентра в Петербурге, где погибли семь пациентов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы задержали по делу о гибели пациентов медицинского центра в Санкт-Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики. Об этом сообщила в пятницу, 4 февраля, пресс-служба регионального главка СК РФ.

«В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», — отмечается в заявлении.

Клинический случай: как сократить число врачебных ошибок
В Тамбове родные погибшей пациентки отсудили более 1 млн рублей у больницы

При этом, как уточнили в СКР, установлена коммерческая структура, поставившая промышленный химический препарат, действиям ее руководства будет дана юридическая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.

О гибели людей после обследования желудка в петербургской клинике стало известно 26 января. Тогда умерли два пациента 60 и 42 лет. Третий пациент скончался 27 января. В общей сложности погибли семь человек.

28 января главный врач клиники Евгений Попов был задержан. В тот же день Октябрьский районный суд арестовал его на два месяца. По версии следствия, Попов утвердил заявку на покупку препарата, который не входит в госреестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, так как представляет опасность для жизни и здоровья человека. Препарат закупили и использовали при оказании медицинских услуг.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022