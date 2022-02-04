В Санкт-Петербурге задержали завотделом медцентра из-за гибели пациентов

Правоохранительные органы задержали по делу о гибели пациентов медицинского центра в Санкт-Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики. Об этом сообщила в пятницу, 4 февраля, пресс-служба регионального главка СК РФ.

«В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», — отмечается в заявлении.

При этом, как уточнили в СКР, установлена коммерческая структура, поставившая промышленный химический препарат, действиям ее руководства будет дана юридическая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.

О гибели людей после обследования желудка в петербургской клинике стало известно 26 января. Тогда умерли два пациента 60 и 42 лет. Третий пациент скончался 27 января. В общей сложности погибли семь человек.

28 января главный врач клиники Евгений Попов был задержан. В тот же день Октябрьский районный суд арестовал его на два месяца. По версии следствия, Попов утвердил заявку на покупку препарата, который не входит в госреестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, так как представляет опасность для жизни и здоровья человека. Препарат закупили и использовали при оказании медицинских услуг.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).