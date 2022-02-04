Врач назвал способ вовремя выявить онкологию

Заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский призвал проходить обследование, чтобы вовремя выявить онкологическое заболевание.

В беседе с «РИА Новости» в пятницу, 4 февраля, специалист разъяснил, специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, а боли проявляются, как правило, уже на поздних стадиях. В этой связи не пропустить рак может помочь только своевременное обследование у врача.

Проявляются онкологические заболевания очень по-разному, симптомом рака может быть даже повышенное артериальное давление, пишет «Москва 24». Этот признак может свидетельствовать об опухоли коры надпочечников, уточняет сайт kp.ru.

Однако пациенту самостоятельно по тем или иным симптомам невозможно определить наличие злокачественной опухоли, пишет «Федеральное агентство новостей».

Он напомнил, что в России действуют программы скрининга, рассчитанные на наиболее распространенные виды болезни — колоректальный рак, шейки матки, простаты и молочной железы. Это позволяет диагностировать заболевание заранее.

Врач отметил, что если человек заподозрил у себя онкологическое заболевание, то для начала следует обратиться к врачу-терапевту, который при необходимости направит к онкологу.

Средний возраст пациентов с онкологией составляет около 60 лет, и чем старше человек, тем выше у него риск развития онкологического заболевания, отмечает телеканал «360».

3 февраля главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения России Любовь Дроздова рекомендовала употреблять 3 кг овощей в неделю для профилактики онкологии. Также она посоветовала добавить в распорядок дня ежедневные физические нагрузки рекомендуется для профилактики онкологических заболеваний, отмечает агентство городских новостей «Москва».