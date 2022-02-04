«Газпром» и CNPC подписали новый контракт по поставкам газа в Китай

«Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили договор купли-продажи газа в КНР с Дальнего Востока России. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает пресс-служба российской компании.

«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок <…> увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»)», — говорится в сообщении.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, подписание уже второго контракта на поставку российского газа в КНР свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между странами.

«Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — отметил Миллер.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что российские нефтедобывающие предприятия подготовили газовый контракт о поставках 10 млрд куб. м топлива в Китай в год.

Посол России в Китае Андрей Денисов 25 января сообщил, что переговоры о новом проекте поставок в КНР российского газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли степени готовности. Большая часть содержания итоговых документов согласована, сказал Денисов.

Дипломат заявил, что данный маршрут позволит диверсифицировать поставки топлива, так как в данный момент доставка углеводородов идет только через территорию Монголии.

Ранее, 8 января, обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард отметила, что предстоящая сделка России и Китая по строительству нового газопровода «Сила Сибири – 2» вызвала большие опасения в Европе. По ее словам, планы России и Китая по удвоению поставок сырья в Азию остались незамеченными для Европы, которая была увлечена спорами вокруг газопровода «Северный поток – 2». Новый проект будет иметь равноценную мощность в 50 млрд куб. м топлива в год.

3 января британская газета Daily Express заявила, что президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как указал автор статьи, соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд куб. м природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2».

14 декабря CNPC заключила с «Газпромом» соглашение о существенном увеличении экспорта газа в КНР в ноябре-декабре на заседании Совместного координационного комитета.