Лавров назвал бредом заявление США о «фабрикации» видео об Украине

Утверждение о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена атака на нее со стороны Украины, является бредом. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил «Известиям» глава МИД России Сергей Лавров.

«Не мне гадать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают. Я тут читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днем становится всё больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу», — отметил Лавров.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в четверг, 3 февраля, заявил, что видео, которое якобы готовит Москва, — предлог для дальнейшего вторжения на Украину.

Позднее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Госдепа о подготовке Россией фейкового видео с «нападением» украинских сил. Он заявил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов также опроверг информацию о подготовке видео. По его словам, «Россия никогда не занимается такими вещами».

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя 31 января подчеркнул, что США усиливают напряженность обстановки на Украине лживыми заявлениями о мнимых планах вторжения.

Дипломат возмутился из-за слов своей американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, что Россия якобы пытается выставить Киев и страны Запада агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для вторжения на Украину.