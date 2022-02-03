Песков оценил данные США о якобы планах РФ по вторжению на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся ранее 3 февраля сообщения в американских СМИ о подготовке Россией фейкового видео с нападением украинских сил. Он заявил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило», — сказал он.

Ранее в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена атака на нее со стороны Украины.

Тем не менее он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», — заявил глава пресс-службы Госдепа.

Он сообщил, что источником этих заявлений являются разведданные, которые США рассекретили.

Западные политики и представители СМИ распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Москва многократно опровергала подобные заявления.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил 31 января, что Запад не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину. Дипломат указал на то, что со стороны Москвы не прозвучало ни одной угрозы в адрес Киева.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 30 января назвал нелепостью заявления властей США о якобы исходящей от России угрозе в сторону Украины. Запад преследует «какие-то свои корыстные измышления», считает он. При этом украинская сторона сама указывает на отсутствие угрозы.