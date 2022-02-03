Чижов опроверг заявления США о видео якобы для вторжения на Украину

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов 3 февраля опроверг сообщения Пентагона о якобы подготовке Россией фейкового видео в качестве предлога для вторжения на Украину.

«Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами», — заявил российский постпред в интервью телеканалу CNN.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке сфабрикованного видео, которое РФ якобы планирует использовать для обвинения Украины в военном вмешательстве.

Тем не менее он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», — заявил глава пресс-службы Госдепа.

Он сообщил, что источником этих заявлений являются разведданные, которые США рассекретили.

«Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», — добавил пресс-секретарь в ответ на просьбу привести хоть какие-то конкретные доказательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал появившиеся сообщения о подготовке фейкового видео. Он заявил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.