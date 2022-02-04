Иммунолог рассказал об эффекте ноцебо у вакцинированных от COVID-19

У части вакцинированных от COVID-19 может наблюдается эффект ноцебо, который характеризуется жалобами пациентов на ухудшение самочувствия по несвязанным с препаратом причинам. Об этом 4 февраля в беседе с ura.ru заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлена эффектом ноцебо. После первой инъекции у 70% людей эти явления могут быть вызваны как раз эффектом ноцебо», — рассказал ученый.

По его словам, такой эффект наблюдается даже после прививок от гриппа, и чаще всего негативные признаки, которые наблюдаются у пациентов, никак не связаны с самой вакциной.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат для лечения коронавируса «Молнупиравир» отечественной компании «Промомед Рус». Информацию об этом 3 февраля опубликовал Государственный реестр лекарственных препаратов. Препарат будет выпускаться в виде капсул.

В тот же день в Минздраве сообщили, что в России в скором времени будет использоваться назальный «Спутник V» для ревакцинации граждан. Сейчас ученые проверяют эффективность и безопасность новой формы вакцины. Клинические испытания должны завершиться в 2023 году.

В РФ продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Граждане могут привиться бесплатно одной из шесть вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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