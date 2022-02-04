Украинский фигурист заявил о праве спортсменов говорить на русском языке

Украинский фигурист Максим Никитин заявил журналистам 4 февраля, что украинские спортсмены могут общаться на любом языке, включая русский, так как они «свободные люди». Так спортсмен ответил на вопрос о запрете украинцам общаться на русском языке на зимних Олимпийских играх в Китае.

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», — сказал Никитин, бронзовый призер XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года.

Представители сборной Украины Никитин и серебряный призер юношеских Игр в фигурном катании Александра Назарова 4 февраля ответили на вопросы СМИ после ритм-танца командного турнира Олимпиады.

Никитин и Назарова пообщались с российскими журналистами на русском языке.

Пара Никитина и Назаровой получила за свое выступление 4 февраля 64,08 балла, отмечает «Спорт-Экспресс». В тройку лидеров украинцы не вошли. Первое место в данном соревновании заняли американцы Закари Донохью и Мэдисон Хаббелл, набрав 86,56 балла. На втором месте — россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, заработавшие 85,05 балла. Третье место у итальянского дуэта Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр (83,83 балла).

Ранее, 24 января, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх во избежание провокаций.

До этого, 21 января, сообщалось, что биатлонистам сборной Украины настоятельно рекомендовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами на Олимпийских играх в Пекине и не давать интервью на русском языке.

Никитин оказался не первым украинским спортсменом, который оказался в непростой ситуации, отвечая на вопрос об использовании русского языка.

Украинскому фигуристу Ивану Шмуратко 31 января пришлось оправдываться и объяснять, что на Олимпиаде в Китае спортсменам из Украины разрешено говорить только на украинском или английском.

В начале августа 2021 года украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили в Сети соотечественники из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу. 13 августа сообщалось, что минобороны Украины провело беседу со спортсменкой. Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — следствие эмоций.