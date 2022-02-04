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В Роспотребнадзоре назвали частый способ заражения детей COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: чаще всего дети заражаются COVID-19 в кругу семьи
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Дети чаще всего заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет. Их организм бурно реагирует на вирус, так как иммунная система еще не успела познакомиться с сезонными инфекциями.

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Эксперт также отметила, что инфекция нередко спускается в бронхиолы — самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким. Из-за этого у ребенка может появиться одышка, кашель, цианоз носогубного треугольника.

Ранее, 3 февраля, российские педиатры Андрей Продеус и Евгений Тимаков рассказали о синдроме крупа у детей при заболевании штаммом COVID-19 «Омикрон».

Продеус пояснил, что синдром крупа — это когда у человека на фоне респираторно-вирусной инфекции возникает воспаление слизистых, отек слизистой гортани, то есть сужаются дыхательные пути.

Он также подчеркнул, что, так как «Омикрон» является инфекцией верхних дыхательных путей, при нем возможно развитие крупа, однако в этом, по его словам, нет ничего страшного.

Тимаков добавил, что для предотвращения осложнений можно проводить профилактику с помощью противовоспалительных препаратов.

Ранее в этот день главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что особенностью «Омикрона» стало тяжелое течение болезни у детей.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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