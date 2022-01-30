Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в воскресенье, 30 января, сообщила, что посетит Украину на следующей неделе.

«Жду поездки на Украину для оказания поддержки [стране в связи с кризисом вокруг Украины]», — написала Трасс в Twitter.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии» времен холодной войны пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве, содействующая противодействию «российской агрессии».

По его словам, украинским властям удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки страны».

29 января глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти.

Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что вместо этого необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.