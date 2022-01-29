Кулеба заявил о создании «сетевой дипломатии» для противодействия России

На смену «челночной дипломатии» времен холодной войны пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве, содействующая противодействию «российской агрессии». Об этом в субботу, 29 января, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», — заявил Кулеба изданию «Новое время».

По его словам, дипломатия сегодня работает «на сверхвысокой скорости», противодействуя «российской агрессии». Украинским властям удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки страны», отметил дипломат.

«Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию, согласованную с Украиной. Мы знаем, что партнеры слышат от России. Неделя большой дипломатии в Женеве, Брюсселе и Киеве показала сетевую дипломатию в действии. Нынешняя эскалация свидетельствует не о силе России, а о ее слабости», — заключил Кулеба.

29 января глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти.

Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности. На Украине же это выгодно президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению, потому что этим он отвлекает внимание от проблем, которые «массово уничтожают украинских граждан».

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.