«Хризантемы» в цвету: юг страны прикроют высокоточные ракетные комплексы

Части базирующейся в Южном военном округе 8-й армии начали перевооружение на ракетные системы «Хризантема-С». Официально это противотанковый комплекс, но фактически — высокоточная система, способная поражать наземные и воздушные цели днем и ночью в любую погоду. Помимо мощной оптико-электронной системы «Хризантема» оснащена бортовым радиолокатором, который позволяет находить скрытые объекты. А сверхзвуковые ракеты гарантированно уничтожают любую бронетехнику. Такое вооружение необходимо на юго-западном стратегическом направлении, где недалеко от наших границ дислоцируются многочисленные танковые соединения Украины, отмечают эксперты.

На границе с Украиной

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» начали поступать в артиллерийскую бригаду 8-й гвардейской общевойсковой армии в конце прошлого года. «Восьмерка» входит в состав Южного военного округа и отвечает за оборону России на юго-западном стратегическом направлении. Части и подразделения этой армии располагаются в Ростовской и Волгоградской областях, прикрывая границу с Украиной. Основной задачей соединения является непосредственная оборона Ростовской области, Кавказа и Крыма. Однако при необходимости ее соединения могут быть переброшены на запад страны.

В декабре прошлого года главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что «Хризантемы-С» поступают в войска вместе с реактивными системам залпового огня «Торнадо-Г» и самоходными гаубицами «Мста-С». Он подчеркнул, что все поставки идут в рамках планомерного переоснащения войск современными образцами вооружения и техники.

Хризантемы в цвету_1 Боевые машины «Хризантема-С» в походном положении Фото: КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ

«Хризантема-С» — одна из самых мощных в мире систем в своем классе, которая способна расширить боевые возможности соединений ЮВО, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Кризис в отношениях с Украиной и НАТО — это долгая история. Высокий уровень напряженности на этом направлении будет сохраняться до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение, — заметил эксперт в беседе с «Известиями». — И это должен быть договор, разработанный на основе российских предложений о предоставлении гарантий по нерасширению НАТО на восток. Но пока это не сделано, угроза вооруженного конфликта будет сохраняться. К сожалению, во время очередного обострения не исключены провокации, и России надо быть готовой к любому развитию событий.

Украина — одна их стран, где сохранились многочисленные бронетанковые силы, напомнил и военный эксперт Алексей Хлопотов.

— В ходе конфликта 2014 года на территории Донбасса танки применялись массово, — отметил он. — В основном это были Т-64 и Т-72 советского производства.

Противотанковый цветок

Войска ЮВО хорошо знакомы с возможностями новой системы. В частности, Минобороны ранее сообщало, что осенью прошлого года мотострелки ЮВО, усиленные расчетами «Хризантема-С», отрабатывали маневренные действия в наступлении и обороне на полигоне Гвардейский в Чечне. Интересно, что учебные бои проводились не только днем, но и ночью. В маневрах были задействованы две батальонно-тактические группы и более 200 единиц техники, включая танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и артиллерийские установки «Мста-Б».

Хризантемы в цвету_2 Пусковая установка самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» Фото: Карпенко А. В.

«Хризантема-С» создана на базе высокомобильной плавающей платформы БМП-3. Комплекс обеспечивает пробитие брони всех типов зарубежных танков. Броня позволяет действовать в передовых порядках войск, а расчет боевой машины состоит из двух человек. Боевая машина развивает максимальную скорость до 70 км/ч, обладает высокой проходимостью и способна сохранить жизнь экипажу даже в условиях применения оружия массового поражения.

«Хризантема-С» — идеальное средство против танков, считает Алексей Хлопотов.

— Машина скорострельная: пока одна пусковая установка ведет огонь, другая опускается в корпус и получает новую ракеты из барабана заряжения, — отметил он. — Ее ракеты — сверхзвуковые, поэтому от момента выстрела до поражения проходит очень мало времени. Противник не успевает уклониться или защититься от ракеты. Сама установка очень подвижна и имеет низкий силуэт. По этой причине на боевой позиции ее трудно обнаружить. Основное назначение «Хризантемы-С» — борьба с вражескими танками и поддержка своих частей. Благодаря высокоскоростным ракетам она может уничтожать боевые вертолеты и штурмовики, летящие на низких высотах.

Основная особенность комплекса — способность поражать бронетехнику противника на поле боя без необходимости оптического и тепловизионного прицеливания.

— Радиолокационный прицел и головки самонаведения на ракетах позволяют вести огонь в любое время года, суток и при любой погоде или в условиях сильной задымленности, или в тумане, — отметил Алексей Хлопотов.

Боевая машина может одновременно держать под прицелом сразу два объекта. В боекомплект машины входит 15 противотанковых управляемых 155 мм ракет 9М123 и 9М123Ф массой более 60 кг.

Хризантемы в цвету_3 Самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» во время совместной тренировки Парада 9 мая с участием военной авиации, пеших парадных расчетов и механизированной колонны в Алабино Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Благодаря мощному фугасному боеприпасу ПТРК может разрушать оборонительные сооружения и уничтожать противника не только на открытой местности, но и в укрытиях. Максимальная дальность стрельбы комплекса— более 10 км.

Кроме того, боевая машина интегрирована в единый комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиями (КСАУ ПТФ). Он позволяет координировать действия ПТРК на поле боя, распределять между ними цели и выставлять приоритет при уничтожении танков и бронетехники.

В настоящее время 8-я армия активно принимает на вооружение новые системы. «Известия» уже писали, что Минобороны начало усиливать ее соединения реактивными установками залпового огня «Торнадо-Г». А недавно сформированная 20-я гвардейская Прикарпатско-Берлинская мотострелковая дивизия, входящая в состав армии, уже получила зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».