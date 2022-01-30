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Олимпийская чемпионка оценила игру Медведева в матче с Надалем

Олимпийская чемпионка Макарова высоко оценила игру Медведева в матче с Надалем
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Российский теннисист Даниил Медведев играет очередной исторический матч в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом заявила олимпийская чемпионка Екатерина Макарова.

Россиянин 30 января выступает в матче с испанцем Рафаэлем Надалем.

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Как убеждена Макарова, ранее Медведев уже стал участником исторической игры с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. 13 сентября россиянин победил серба в финале Открытого чемпионата США (US Open).

«Даня тогда не позволил ему выиграть, теперь претендует Рафа. На самом деле очень интересно, и мне кажется, что Даня такой человек, которому такие матчи интереснее, и он с еще большим азартом выходит на такие матчи», — отметила спортсменка в беседе с «Известиями».

По ее словам, оба соперника показывают отличную игру. Также теннисистка назвала Медведева «профессором».

«Даня, он профессор, и я его всегда так называла, даже когда еще сама играла. У него феноменально работает голова, он всегда находит разные варианты и может подстроиться под разных соперников. До конца находит моменты, чем он может выиграть. Это дорогого стоит... И еще вот это его определенное терпение, выдержка», — резюмировала она.

В ходе выступления Медведева на корт выбежал болельщик. Прежде чем нарушителя задержали, он успел пройти несколько метров. Инцидент не помешал теннисисту завершить брейк-поинт.

Днем ранее спортивная журналистка и комментатор Анна Дмитриева в беседе с «Известиями» выразила мнение, что матч с Надалем будет психологическим легким для Медведева, который находится в хорошей форме.

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