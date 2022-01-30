Болельщик выбежал на корт во время матча Медведева с Надалем

Болельщик выбежал на корт во время финальной игры Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Инцидент произошел в ходе выступления российского теннисиста Даниила Медведева и Рафаэля Надаля из Испании 30 января.

Так, во время брейк-поинта россиянина на поле с трибуны спустился фанат. Прежде чем нарушителя задержали, он успел пройти несколько метров. Кадры с выбегающим на поле зрителем разместил в своем Twitter журналист Бен Ротенберг.

Инцидент не помешал теннисисту завершить брейк-поинт. В настоящее время идет третий сет встречи. Первый и второй сеты завершились победой Медведева.

Днем ранее спортивная журналистка и комментатор Анна Дмитриева в беседе с «Известиями» выразила мнение, что матч с Надалем будет психологическим легким для Медведева, который находится в хорошей форме. По ее словам, психологически всегда сложно играть с суперигроком, так как кажется, что есть ресурс, который в решающий момент можно использовать. Однако у Медведева достаточно опыта, чтобы этот барьер преодолеть.