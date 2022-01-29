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Теннисистка Дмитриева уверена в легком для Медведева матче с Надалем

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Даниил Медведев в хорошей форме, и матч с Надалем будет для него проще психологически, уверена советская теннисистка, спортивная журналистка и комментатор Анна Дмитриева. В субботу, 29 января, она поделилась с «Известиями» прогнозом на финальную игру Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.

«Встреча с Надалем, которого Даниил очень уважает, безусловно, ведь он мэтр для всех молодых, будет психологически легче, чем с теми, с кем он играл на пути к финалу. Поэтому психологические моменты, которые присутствовали в игре Дани, мешающие ему часто, этот внутренний вулкан, который бушует в душе и нуждается в том, чтобы его выпускали, наверное, не будут присутствовать», — поделилась она.

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Дмитриева напомнила, как Медведев в финальной игре с Джоковичем великолепно владел собой. Поэтому она верит, что «этот момент, который мешает Медведеву раскрыться полностью», в финале Australian Open не проявится.

По ее словам, психологически всегда сложно играть с суперигроком, так как кажется, что есть ресурс, который в решающий момент можно использовать. Однако у Медведева достаточно опыта, чтобы этот барьер преодолеть.

«Он в хорошей форме, показывает стабильную, ровную, мощную игру на задней линии — это та сама игра, которую он освоил совсем неплохо», — подытожила она.

Финал Australian Open между Медведевым и Надалем состоится 30 января в 11:30 мск.

Ранее 29 января Даниила Медведева оштрафовали на $12 тыс. за поведение в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Медведев получил штраф в $8 тыс. за неспортивное поведение и штраф в $4 тыс. за «непристойность». При этом Циципаса оштрафовали на $5 тыс. за коучинг.

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