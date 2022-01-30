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Актриса Лужина выразила соболезнования в связи со смертью Куравлева

Актриса Лужина о смерти Куравлева: надеялась, что выкарабкается, но время берет свое
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Актриса театра и кино Лариса Лужина выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. В беседе с «Известиями» она призналась, что надеялась на выздоровление актера.

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«Сочувствую очень. Все-таки думала, что он выкарабкается, раз уже сделали операцию. Но время берет свое», — подчеркнула она 30 января.

Артистка заявила, что благодарна судьбе за то, что ей представилась возможность сыграть с Куравлевым в нескольких фильмах.

«Я вспоминаю это с благодарностью. У меня остались только хорошие воспоминания. Он гениальный артист и очень хороший партнер. Он безумно органичен, очень достоверен, он с юмором, очень добрым был. Он, правда, не был рубаха-парнем, не раскрывал всю свою душу, но с ним всё равно было очень хорошо общаться, очень уютно было с этим человеком», — поделилась Лужина.

Она добавила, что добрые голубые глаза и немного ироничная улыбка Куравлева останутся в ее памяти навсегда.

«Безумно жалко, что Ленечки не стало. Жалко, что он мало работал в последнее время и не смог отдать свой талант, свою любовь, свое сердце зрителям, которые его любят», — резюмировала артистка.

О смерти Куравлева ранее в этот день сообщили в Союзе кинематографистов России. Артист скончался в возрасте 85 лет.

С начала января Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. Однако тесты на COVID-19 не подтвердили диагноз. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

В конце месяца сын актера рассказал, что Куравлеву вылечили пневмонию и он выписан из Коммунарки. Дальнейшую реабилитацию он должен был проходить в одном из медучреждений Москвы.

Советский и российский актер театра и кино Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В числе наиболее известных работ артиста такие картины, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

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