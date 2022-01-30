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Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты

Пентагон назвал безопасным запуск ракеты КНДР для США и союзников

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Вооруженные силы (ВС) США осведомлены о пуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты. Это действие правительства КНДР угрозы военнослужащим Соединенных Штатов или союзникам не представляло, сказано 29 января в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Как много в этом гиперзвуке: куда ведут пуски КНДР
И что в реальности подстегивает гонку вооружений в регионе

«Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают правительство [КНДР] воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий. Хотя мы пришли к выводу, что это событие не представляет непосредственной угрозы для личного состава, территории или наших союзников, мы будем продолжать следить за ситуацией. Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается непоколебимой», — сказано в заявлении.

Военные США добавили, что ведут тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также другими региональными союзниками и партнерами по поводу ракетных пусков Пхеньяна.

Со стороны КНДР произошел запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Этот пуск северокорейской ракеты стал седьмым по счету с начала года. Последний запуск состоялся 27 января.

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с ракетным запуском. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Он сообщил, что время полета ракеты составило около 30 минут, вхождения в исключительную экономическую зону Японии зафиксировано не было.

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