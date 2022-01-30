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Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты

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Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередным ракетным запуском. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно в воскресенье, 30 января.

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«Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем КНДР был выражен суровой протест. Мы всё еще выясняем подробности, но если исходить из обычной баллистической траектории, то максимальная высота полета ракеты составила около 2 тыс. км, она пролетела расстояние примерно 800 км», — слова Мацуно с пресс-конференции в Токио передали в Reuters.

Он добавил, что время полета составило около 30 минут, вхождения в исключительную экономическую зону Японии зафиксировано не было.

30 января со стороны КНДР произошел запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Информацию о пуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии.

Этот пуск северокорейской ракеты стал седьмым по счету с начала года. Последний запуск состоялся 27 января.

18 января Северная Корея заявила о проведении испытательного запуска тактических управляемых ракет. Были запущены две ракеты, которые точно поразили цель.

17 января южнокорейские военные сообщали о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. О возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР предупредила береговая охрана Японии ранее в тот же день за 10 минут до запуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

14 января КНДР провела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Правительство Японии в ответ на это выразило протест властям Северной Кореи, заявлял японский министр обороны Нобуо Киси.

Также запуски ракет состоялись 12 января. КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. 5 января страна подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

О неприемлемости испытаний в КНДР уже заявили в Великобритании. МИД страны подчеркнул важность санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила позицию Вашингтона, который предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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