Трамп заявил о важности защиты границы США вперед границ европейских стран

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следует послать солдат на защиту границы от нелегальных мигрантов, а не в Восточную Европу. Такое заявление сделал экс-президент страны Дональд Трамп в субботу, 29 января.

«Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжениях в другие страны, им нужно остановить вторжение в нашу страну… Прежде чем Джо Байден отправит какие-либо войска на защиту границ в Восточной Европе, он должен послать военных защищать нашу границу здесь, в Техасе», — заявил он на митинге своих сторонников в техасском городе Конро, трансляцию вел канал Fox News.

Таким образом Трамп отреагировал на заявление Байдена о скорой отправке в восточноевропейские страны, являющиеся членами НАТО, небольшого контингента войск США.

«Они посылают молодых американцев воевать и умирать за границы далеких иностранных держав, одновременно распахивая настежь наши собственные границы для нелегального иностранного вторжения. Мы сражаемся за чужие границы, но не за свою», — сказал экс-президент.

Он добавил, что за год правления Байдена в США незаконно проникли через южную границу 5 млн человек.

«Сейчас вся планета вторгается через нее, будто Америка потерпела поражение на поле боя», — возмутился бывший американский президент.

26 января Трамп заявил, что планы администрации США по возможной отправке американских военных в Европу на фоне ситуации вокруг Украины — безумие. По его словам, во время его нахождения у власти такого бы не произошло.

24 января представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай переброски их в Европу. В этот же день намерение укреплять восточное крыло альянса в Европе подтвердили в Белом доме. На брифинге пресс-секретарь Джен Псаки напомнила, что США всегда высказывались о готовности укреплять восточный фланг НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее в этот день, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».