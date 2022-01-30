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Переизбранный президент Италии объяснил согласие возглавить страну

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Избранный на второй срок президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что примет второй мандат главы республики из-за пандемии и сложной экономической ситуации, сообщила в трансляции в субботу, 29 января, газета «IL Fatto Quotidiano».

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«Эти трудные дни избрания президента республики в период чрезвычайной ситуации, которую мы до сих пор переживаем в области здравоохранения, экономики, социальной политики, напоминают об ответственности и уважении к решениям парламента. Эти условия требуют принятия обязанностей, к которым мы призваны, и, конечно же, они должны преобладать над любыми личными желаниями. Ради оправдания ожиданий и надежд наших сограждан», — заявил Маттарелла во время краткой речи после избрания на второй срок.

Вновь избранный президент также поблагодарил председателей палаты представителей и сената, депутатов и делегатов регионов за доверие, которое они выразили своими голосами, отданными за его кандидатуру.

Ранее стало известно, что в ходе восьмого тура голосования Серджо Маттарелла получил 759 голосов при необходимых 505. Несмотря на еще ведущийся подсчет голосов, его преимущества перед соперниками неоспоримы.

Сам Маттарелла, которому 80 лет и который не раз говорил об отсутствии у него планов бороться за кресло президента во второй раз, уже снял дом в римском квартале Пинчано, куда собрался переехать после церемонии окончания первого президентского срока. Теперь ему придется задержаться на Квиринальском холме.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 22 января снял свою кандидатуру с выборов президента страны. Во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» он предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав имен.

Ранее, 23 декабря 2021 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и Италией сложились хорошие и устойчивые отношения, которые имеют надпартийный характер. По его словам, Италия является страной Североатлантического альянса (НАТО) и членом Евросоюза, что не мешает странам вести совместную работу.

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