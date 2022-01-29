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Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок

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Серджо Маттарелла получил 759 голосов при необходимых 505 в ходе выборов президента Италии. Несмотря на то, что подсчет голосов еще ведется, действующий итальянский лидер уже переизбран на второй срок, пишет в субботу, 29 января, La Repubblica.

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Издание напомнило, что семь лет назад Маттарелла был избран в субботу, 31 января 2015 года, 665-ю голосами.

В этом году в субботу прошел восьмой тур голосования, который показал безоговорочное преимущество действующего президента. В первом туре 24 января прошлого года глава государства получил 16 голосов, во втором — 39, в третьем — 125 и четвертом — 166. На пятом голосовании за Маттареллу высказались 46 человек, а на шестом — 336. На седьмом он получил 387 голосов. Восьмой тур стал итоговым, показавшим преимущество действующего главы страны перед соперниками.

Маттарелла, которому 80 лет и который не раз говорил об отсутствии у него президентских амбиций еще на семь лет, уже снял дом в римском квартале Пинчано, куда он собрался переехать после церемонии окончания первого президентского срока. Теперь же ему придется задержаться на Квиринальском холме.

Кандидатуру Маттареллы выдвинули на второй срок после обращения ведущих политиков и глав регионов.

Серджо Маттарелла родился в Палермо в 1941 году. Политическую карьеру он начал в 1980-х годах в рядах Христианско-демократической партии. Выпускник юридического факультета обратился к политической стезе после того, как в 1980 году по заказу мафии убили его брата Пьерсанти Маттарелла — губернатора Сицилии.

В 1983 году Маттареллу впервые избрали в парламент. В 2011 году — избран судьей Конституционного суда. В 2015 году он стал 12-м президентом Италии.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 22 января снял свою кандидатуру с выборов президента страны. Во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» он предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав имен.

Ранее, 23 декабря 2021 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и Италией сложились хорошие и устойчивые отношения, которые имеют надпартийный характер. По его словам, Италия является страной Североатлантического альянса (НАТО) и членом Евросоюза, что не мешает странам вести совместную работу.

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