Военные лидеры США и Украины обсудили ситуацию в Восточной Европе

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе телефонного разговора в субботу, 29 января, обменялись оценками развития ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Соединенных Штатов.

«Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе. <…> Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и ее целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя», — отмечается в пресс-релизе.

В Пентагоне также считают, что Украина играет критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе

Ранее в этот день в посольстве России в Вашингтоне заявили, что поставки Киеву вооружения со стороны США провоцируют украинские власти к силовым авантюрам в отношении жителей Донбасса.

28 января на Украину прибыл очередной самолет с боеприпасами из США. На борту лайнера находилась 81 т снарядов различного калибра. При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Киеву Вашингтон готовит к отправке оборонительные и наступательные средства.

Посольство РФ призвало США прекратить поставки оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ. Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается начинать войну с Украиной.