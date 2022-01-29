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Кулеба заявил о создании «сетевой дипломатии» для противодействия России

Захарова ответила на заявление Кулебы о новой «сетевой дипломатии» Киева

Захарова назвала украинскую дипломатию сетевым маркетингом
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Дипломатия Украины больше похожа на «финансовую пирамиду» или «сетевой» маркетинг. Об этом в субботу, 29 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Таким образом Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «сетевой» украинской дипломатии, которая призвана противостоять «российской агрессии».

«Сетевая — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному, с уставным капиталом в виде национальных интересов. Давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы «финансовой пирамиды» — получение доходов членами сетевой структуры за счет постоянных дотаций новых участников», — заявила Захарова.

Ранее в этот день Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии» времен холодной войны пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве, содействующая противодействию «российской агрессии». По его словам, украинским властям удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки страны».

29 января глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти. Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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