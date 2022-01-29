Прямой эфир
Интернет
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Мир
На Украине сравнили с освобождением гипотетическое «вторжение» России
Общество
Путин поручил проработать регистрацию лиц без определенного места жительства
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Общество
Путин поручил расширить возможности россиян в ЛНР и ДНР по соцвыплатам
Мир
На Украине вновь зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19
Общество
Алексей Дружинин назначен главой Росжелдора
Мир
Американец планировал «по заданию Бога» убить Байдена
Мир
Власти Австралии выделят $35 млн на защиту коал
Сюжет:

На Украине вновь зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине за минувшие сутки зарегистрировали более 37 тыс. случаев COVID-19. Об этом 29 января сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Обман зрения: почему надо беречь глаза и руки от «Омикрона»
Чтобы организм не страдал, придется надеть очки

Таким образом, в стране уже третий день подряд наблюдаются рекордные показатели заболеваемости с начала пандемии.

«За сутки 28 января в Украине: зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 5341, медработников — 806); 78 564 человека были вакцинированы против COVID-19», — проинформировал минздрав в своем Telegram-канале.

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом составило 3340 человек, выздоровели за сутки 7163 человека. От последствий инфекции за последние сутки на Украине скончались 149 человек.

За все время пандемии на Украине зарегистрировали 4 017 961 случай инфицирования.

20 января глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о начале вспышки COVID-19 в стране. По словам министра, самая сложная ситуация по коронавирусу наблюдается в западной части Украины.

В конце декабря глава львовского Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный заявил, что отсутствие интереса украинских властей к разработке собственной вакцины от коронавирусной инфекции вынудило ученых прервать работу над ней.

По словам академика, свою роль сыграла и проблема финансирования: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022