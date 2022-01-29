На Украине вновь зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19

На Украине за минувшие сутки зарегистрировали более 37 тыс. случаев COVID-19. Об этом 29 января сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Таким образом, в стране уже третий день подряд наблюдаются рекордные показатели заболеваемости с начала пандемии.

«За сутки 28 января в Украине: зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 5341, медработников — 806); 78 564 человека были вакцинированы против COVID-19», — проинформировал минздрав в своем Telegram-канале.

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом составило 3340 человек, выздоровели за сутки 7163 человека. От последствий инфекции за последние сутки на Украине скончались 149 человек.

За все время пандемии на Украине зарегистрировали 4 017 961 случай инфицирования.

20 января глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о начале вспышки COVID-19 в стране. По словам министра, самая сложная ситуация по коронавирусу наблюдается в западной части Украины.

В конце декабря глава львовского Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный заявил, что отсутствие интереса украинских властей к разработке собственной вакцины от коронавирусной инфекции вынудило ученых прервать работу над ней.

По словам академика, свою роль сыграла и проблема финансирования: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами.