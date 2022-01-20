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Минздрав Украины заявил о вспышке COVID-19 в стране

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Глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о начале вспышки COVID-19 в стране. Об этом 20 января сообщает «РБК-Украина».

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По словам министра, самая сложная ситуация по коронавирусу наблюдается в западной части страны.

«На Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки — Западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация — в Ивано-Франковской области», — сказал он.

Также негативная динамика зафиксирована в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

«В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тыс. случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тыс. случаев», — сказал Ляшко.

За последние сутки на Украине выявлено почти 18,5 тыс. случаев COVID-19.

19 января председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации.

Также в среду главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» способен пробивать иммунитет, полученный от других вариантов COVID-19. Он пояснил, что точной статистики пока нет.

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