В ООН указали на угрозу от новых штаммов коронавируса прогрессу по вакцинации

Новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации. Об этом заявил в среду, 19 января, председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, выступая на первом заседании органа в этом году.

«Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года», — отметил Шахид.

Ранее в этот день главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» способен пробивать иммунитет, полученный от других вариантов COVID-19. Он пояснил, что точной статистики пока нет.

Также в среду директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом коронавируса. Ученый объяснил это тем, что у некоторых людей без иммунитета к COVID-19 может наблюдаться тяжелое течение болезни.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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