Вирусолог оценил способность «Омикрона» «пробивать» иммунитет от других штаммов

Штамм коронавируса «Омикрон» способен пробивать иммунитет, полученный от других вариантов COVID-19. Об этом в среду, 19 января, рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

«Омикрон» открыли где-то в ноябре. Для того чтобы понаблюдать, как заражаются переболевшие, нужно достаточно длительное время, и никаких оснований за это время не появилось, чтобы это утверждать. Те, кто заражался другими штаммами, они заражаются «Омикроном», но в такой же мере, как и другие люди, которые не заражались, а может быть, даже в меньшей мере. Здесь нет точной статистики», — приводит Lenta.ru слова Альтштейна.

Он добавил, что «Омикрон» способен пробивать иммунитет, вызванный вакцинами и другими штаммами коронавируса.

Ранее в этот день главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала рекомендации при проявлении первых признаков «Омикрона». Она уточнила, что начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, а также болью в мышцах и головной болью.

Специалист отметила, что при обнаружении вируса необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты. При этом соблюдение данных рекомендаций не отменяет необходимости консультации специалиста.

Также в среду директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом коронавируса, так как у некоторых людей без иммунитета к COVID-19 может наблюдаться тяжелое течение болезни.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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