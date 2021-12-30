На Украине объяснили отсутствие собственной вакцины от COVID

Отсутствие интереса украинских властей к разработке собственной вакцины от коронавирусной инфекции вынудило ученых прервать работу над ней. Об этом в четверг, 30 декабря, заявил в беседе с порталом «Общественный» руководитель львовского Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный.

«Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — отметил он.

По словам академика, свою роль сыграла и проблема финансирования: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами.

«Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», — подчеркнул Сибирный.

О начале испытаний в Польше украинского препарата, основу которого составляют специальные гуманизированные дрожжи, стало известно 2 ноября. Испытания должны были проводиться на мышах.

Решение провести исследования в Польше, а не на Украине было принято потому, что на территории страны ни в одной из лабораторий не размножают коронавирус нового типа.

3 ноября вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» назвал несостоятельной идею украинских ученых о создании вакцины от COVID-19 на основе дрожжей, которая будет доставляться в виде микстуры или таблеток. Он отметил, что по логике украинских ученых, иммунитет должен развиваться чуть ли не ко всем грибам и бактериям, которые живут у нас в кишечнике, однако это не так, поскольку иммунитет у людей развивается к тем микроорганизмам, которые могут проникнуть через клетки эпителия.