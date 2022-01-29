Летчик-испытатель назвал возможные причины падения вертолета под Ульяновском

Обледенение или потеря контакта экипажа с землей могли стать причиной крушения военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Об этом в субботу, 29 января, рассказал летчик-испытатель и заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

«Если был снег, то это либо обледенение, которое привело к отказу двигателей, либо потеря контакта с землей. То есть пространственное положение вертолета, не понимали, на какой высоте летят. Дело в том, что есть там доплеровский, конечно, радиовысотомер, который показывает высоту. Но над водной или ледяной поверхностью он с погрешностями всегда, плюс-минус 15-20 метров может врать. Всякое может быть. Обычно все случается в плохую погоду», — цитирует Базыкина «Газета.ru».

Благодаря тому, что вертолет пилотировался до последней минуты, удар был не очень сильный. Об этом, по словам летчика-испытателя, говорит непробитый лед, куда упал Ми-8.

«То, что они все-таки производили посадку на лед, удар был не очень сильный, даже лед не пробили. Лед белый, в снегопаде летишь, тоже все бело. Могли просто по камерам не посмотреть. Такое просто случается, существует такая статистика», — пояснил Базыкин.

О том, что под Ульяновском упал военный вертолет, стало известно 28 января. Крушение произошло около населенного пункта Дубки в Ульяновском районе. По некоторым данным, на борту Ми-8 находились три человека. Как сообщил источник «Известиям», в результате падения вертолета один человек погиб, двое пострадали.

В Минобороны России заявили, что причиной жесткой посадки вертолета могла стать техническая неисправность.