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Тело утонувшей на Крещение женщины нашли с помощью подводных камер

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Тело женщины, утонувшей в проруби в Ленинградской области, обнаружили с помощью подводных камер. Об этом рассказал начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александр Зуев в пятницу, 28 января.

По словам Зуева, развернутая операция по поиску тела женщины началась 24 января. На место прибыли спасатели ВОСВОД и волонтеры московского отряда «ДобротворецЪ». В поисках также участвовали и близкие погибшей, в том числе ее муж.

«Тело нашли совместными усилиями сегодня (28 января) в первой половине дня, проверяя все точки, примерно в километре от места трагедии за Рождественским мостом. Близкие купили специальную подводную камеру, которую можно было опускать в лунки. С ее помощью и обследовали толщу воды», — слова Зуева передали в «Федеральном агентстве новостей».

Трагедия произошла во время крещенского купания в реке Оредеж 19 января. После инцидента в социальных сетях опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, как женщина прыгает в прорубь и больше из воды не появляется, люди вокруг начинают кричать, что ее унесло течением.

25 января следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины. Семья купалась в самодельной проруби, хотя недалеко была специально оборудованная купель, где дежурили спасатели и медики.

28 января тело 41-летней Анны Усковой было обнаружено в 150 м от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби. Представитель областного управления Следственного комитета сообщил, что муж опознал тело утонувшей.

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