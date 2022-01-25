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СК возбудил дело после гибели женщины в крещенской проруби в Ленобласти

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Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины во время крещенского купания в проруби. Об этом 25 января сообщается на сайте госоргана.

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«…по результатам доследственной проверки по факту утопления женщины 1981 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Женщина утонула во время крещенского купания в реке Оредеж 19 января. Позднее в Сети появилось видео, на котором она прыгает в прорубь. Ее затянуло под лед течением, на поверхности она больше не появилась.

Присутствовавшие рядом люди пытались ее спасти, но их попытки не увенчались успехом. Трагедия произошла на глазах у детей погибшей.

В день происшествия к поискам купальщицы приступили спасатели Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Был произведен спуск трех водолазов в разных местах реки. До настоящего времени ее тело не нашли. По словам местных жителей, река имеет здесь сильное течение, вода мутная, а дно илистое.

По версии спасателей, женщину могло унести течением либо во время омовения у нее случился спазм сосудов, что привело к летальному исходу.

Бывшая коллега погибшей женщины Надежда Усович высказала в беседе с kp.ru предположение, что семья сделала эту купель для себя, чтобы окунаться после бани. Она обратила внимание на то, что рядом с прорубью нет никакого освещения и поручней.

До настоящего времени тело женщины не обнаружено. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются, добавили в СК.

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