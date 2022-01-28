Спасатели нашли тело утонувшей в крещенской проруби женщины

В Ленинградской области 28 января нашли тело 41-летней Анны Усковой, утонувшей во время крещенского купания в проруби в реке Оредеж.

По данным «Известий», тело найдено в 150 м от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби. Пока что труп не подняли на поверхность.

Женщина утонула во время крещенского купания в реке Оредеж 19 января. Позднее в Сети появилось видео, на котором она прыгает в прорубь. Ее затянуло под лед течением, на поверхности она больше не появилась.

Присутствовавшие рядом люди пытались ее спасти, но их попытки не увенчались успехом. Трагедия произошла на глазах у детей погибшей.

По словам местных жителей, река имеет здесь сильное течение, вода мутная, а дно илистое.

По версии спасателей, женщину могло унести течением либо во время омовения у нее случился спазм сосудов, что привело к летальному исходу.

Бывшая коллега погибшей Усковой Надежда Усович высказала в беседе с kp.ru предположение, что семья сделала эту купель для себя, чтобы окунаться после бани. Она обратила внимание на то, что рядом с прорубью нет никакого освещения и поручней.

25 января следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины.